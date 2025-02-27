مصارف كردستان ستأخذ نصيبها من العقوبات.. اقتصادي يبين الأسباب

2025-02-27 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بين الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، أسباب فرض عقوبات أمريكية على عدد من المصارف في إقليم كردستان.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في إطار التنسيق بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي سيتم فرض عقوبات على بنوك في الإقليم، بما ذلك مصارف مشتركة في مشروع حسابي الخاص برواتب الموظفين في كردستان".

وأضاف أن "هذه العملية هي للسيطرة على تهريب العملة في بعض البنوك في الإقليم، والسيطرة على غسيل الأموال، والتعاملات غير القانونية، وعملية التنظيم الهيكلي للبنوك".

وفي وقت سابق من شهر شباط الجاري، أفاد مصدران مطلعان، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".

وأضاف المصدران "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".

وأشارا الى، ان "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".