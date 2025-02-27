"البرلمان لن يعطل".. القانونية النيابية تكشف خطة الجلسات خلال رمضان

2025-02-27 13:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، يوم الخميس، أن مجلس النواب العراقي لن يعطّل مبكراً بسبب الانتخابات التشريعية المقبلة، مشدداً على أن المجلس أمام مسؤولية أخلاقية ودستورية لمواصلة عقد جلساته وإقرار القوانين المتبقية.

وأضاف عنوز، لوكالة شفق نيوز، أن الفصلين التشريعيين الأول والثاني يكفيان لاستكمال القراءة والمناقشة والتصويت على العديد من القوانين، مؤكداً أن المجلس سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن جلسات البرلمان خلال شهر رمضان ستكون مسائية، أي بعد الافطار، لضمان استمرار العمل التشريعي قبل انتهاء الدورة الحالية.

يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي كانت قد بدات في 9 يناير/كانون الثاني 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربع سنوات، مما يعني أنها ستنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026.

وفقًا للقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تُجرى الانتخابات المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ومؤخراً، بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية لضمان إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء.