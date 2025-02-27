رئيس الوزراء يؤكد أهمية محطة كهرباء السماوة الغازية في تغذية الشبكة الوطنية وزيادة قدرة الإنتاج

2025-02-27 13:15:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية محطة كهرباء السماوة الغازية في تغذية الشبكة الوطنية وزيادة قدرة الانتاج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلق اليوم، العمل التنفيذي في محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة إنتاجية (250 ميغاواط) كمرحلة اولى".

وأضاف أن "المشروع الذي تبلغ مساحته 2000 دونم وكلفته 225 مليون دولار يتكون من وحدتين توربينيتين غازيتين سعة الواحدة 125 ميغاواط، تضاف لهما وحدة مركبة بسعة 125 ميغاواط" ،مشيراً إلى أن "المحطة ستعمل بوقود الغاز الطبيعي كما يمكن تشغيلها بالنفط الثقيل كوقود بديل".

وتابع أنه "تم اكمال اعمال البنية التحتية للمشروع، بضمنها توفير المعدات والمكائن المجهزة التي تم استيرادها من شركة جنرال الكتريك الاميركية (GE) مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة وفق معايير الجودة والنوعية ومدة تنفيذ المشروع تبلغ 24 شهراً".

وأشار إلى أن "انشاء المحطة، التي تندرج ضمن مشروع محور السماوة الصناعي، يهدف الى توفير البنية التحتية للأنشطة الصناعية داخل مدينة السماوة الاقتصادية وتزويدها بالطاقة، لتكون اول مدينة اقتصادية في المحافظة تستقطب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الناتج المحلي وزيادة كفاءته".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أنّ "انشاء هذه المحطة يمثل محوراً مهماً في المحافظة التي تمتلك مقومات الصناعة والاستثمار، للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الناتج المحلي"، موضحاً أن "توفر البنى التحتية من شبكات كهرباء وطرق وخدمات، سيتيح الفرصة امام القطاع الخاص للعمل في مختلف المجالات".

ولفت إلى أن "محطة كهرباء السماوة الغازية ستساهم في تغذية الشبكة الوطنية من اجل تأمين الطاقة وزيادة قدرة الإنتاج".