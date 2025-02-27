مسرح الرشيد يحتضن عرض "فرح" الذي يناقش قضايا الأطفال والعنف الأسري

2025-02-27 13:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واع –عدي العبادي

قدمت دائرة السينما والمسرح، الفرقة القومية للتمثيل، عرضاً مسرحياً للأطفال بعنوان "فرح" على خشبة مسرح الرشيد، حيث تدور الأحداث حول العنف الأسري والإهمال الذي يتعرض له الأطفال من قبل الأهل.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أحداث المسرحية تدور حول العنف الأسري والإهمال الذي يتعرض له الأطفال من قبل الأهل، متمثلاً في شخصية الطفلة فرح، التي تسعى لتحقيق أحلامها رغم كل الصعوبات التي تواجهها، بأسلوب كوميدي وجذاب".

وأضاف أن "العرض شهد حضوراً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من قبل الأطفال"، مشيراً إلى أن "المسرحية من تأليف وإخراج الفنان، حسين علي صالح، وبمشاركة نخبة متميزة من الفنانين".