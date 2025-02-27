2025-02-27 13:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، اليوم الخميس، أن مباراة العراق وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ستقام في العاصمة الأردنية عمّان خلال آذار المقبل.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الفلسطيني اختار الأراضي الأردنية كملعب بديل لمواجهة "أسود الرافدين"، مضيفًا أن الاتحاد العراقي لا يمانع إقامة المباراة هناك، احترامًا لرغبة الجانب الفلسطيني.

وأكد أن المنتخب العراقي مستعد للعب في أي مكان، مشيراً إلى أن الاتحاد سيضع منهاجًا خاصًا لإعداد الفريق بالتنسيق مع المدرب خيسوس كاساس، تحضيراً لمواجهتي فلسطين والكويت في التصفيات.

ويخوض منتخب العراق مواجهتين حاسمتين في المجموعة الثانية، حيث يلتقي الكويت في 20 آذار، ثم يواجه فلسطين في 25 آذار، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وأثار تحديد مكان إقامة مباراة المنتخبين العراقي والفلسطيني، المقررة في 25 مارس/آذار 2025 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، جدلاً واسعًا، بعد أن طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إقامة المباراة على الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا في ملعب فيصل الحسيني الدولي بمدينة رام الله، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض هذا الطلب، مؤكدًا ضرورة إقامة المباراة على ملعب محايد خارج فلسطين.

وفي هذا السياق، اختار الاتحاد الفلسطيني الأردن كأرض بديلة، مما أثار اعتراض الاتحاد العراقي، نظرًا لأن الأردن منافس مباشر في نفس المجموعة، مما قد يمنحه أفضلية غير عادلة، وطالب الاتحاد العراقي بإقامة المباراة على ملعب محايد خارج دول المجموعة الثانية.

وفي النهاية، وافق العراق على إقامة المباراة في الأردن، مع تأكيده على احترامه للقرار واستعداده للمشاركة.