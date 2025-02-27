وزيرة الاتصالات: شركات عالمية ودول مهمة ترغب بتمرير سعات الإنترنت لأوروبا عبر العراق

2025-02-27 13:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، أن شركات عالمية ودولاً مهمة ترغب بتمرير اتصالاتها ترانزيت عبر العراق، لافتة الى أن مشروع الترانزيت سيسهم بتعظيم إيرادات العراق. وقالت الياسري في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن على كل مواطن عراقي يهتم لأمر العراق ومكانته في المنطقة، يجب أن يهتم بمشاريع الترانزيت، مبينة أن مشاريع الترانزيت ومنها عقد IQ الذي بواسطته فعلنا الترانزيت يمثل سمعة خارج العراق واليوم لأول مرة شركات الاتصالات العالمية ودول مهمة في منطقة الخليج العربي توجه أنظارها الى العراق وترغب بتمرير اتصالاتها عبر العراق عن طريق هذا المشروع. وأضافت أن استهداف هذا المشروع يضر بمصلحة العراق وبتعظيم الإيرادات وسمعة البلد على مستوى الاستقرار الأمني والاقتصادي، موضحة أن الدول تخشى إمرار اتصالاتها عبر البحار بسبب التهديدات الأمنية فتوجهت أنظارها الى الممر العراقي الذي يصل الى أوروبا بطريقة قصيرة وسريعة وآمنة عبر العراق وتركيا وثم أوروبا. وتابعت أن استهداف هذا المشروع بهذه الطريقة خلافاً للحقائق وهناك تظليل وتشويش للرأي العام هو استهداف لمصلحة العراق وسمعته وربما تقف خلفه مصالح ضيقة من شركات منافسة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام