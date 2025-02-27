زيادة إنتاج تويوتا العالمي في يناير لأول مرة منذ عام

2025-02-27 13:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت تويوتا موتور يوم الخميس إن إنتاجها العالمي ارتفع في يناير كانون الثاني للمرة الأولى منذ عام، وذلك بدعم نمو إنتاجها في اليابان. وارتفع إنتاج أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم في يناير كانون الثاني ستة بالمئة على أساس سنوي إلى 781729 سيارة، مع ارتفاع الإنتاج المحلي 22 بالمئة، مما عوض انخفاض الإنتاج في مصانع بالخارج. وزاد إنتاج تويوتا في أمريكا الشمالية ثلاثة بالمئة في يناير كانون الثاني، إذ عوضت زيادة الإنتاج في المكسيك الانخفاضات في الولايات المتحدة وكندا خلال الشهر. ولم يطرأ تغير يذكر على مبيعات تويوتا العالمية، إذ ساعدت زيادة 13 بالمئة في المبيعات المحلية في موازنة انخفاض 14 بالمئة في المبيعات بالصين وانخفاض بواحد بالمئة في المبيعات بالولايات المتحدة. وقالت الشركة إن الطلب في أمريكا الشمالية على سياراتها ظل قويا على الرغم من التأثير السلبي لتساقط الثلوج في يناير كانون الثاني. وتشمل أرقام الإنتاج والمبيعات علامتها للسيارات الفارهة لكزس. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام