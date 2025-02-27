أمانة مجلس الوزراء تطلق استمارة تلقي شكاوى التجاوز على أملاك المسيحيين والمكونات الأخرى

2025-02-27 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن إطلاق استمارة إلكترونية لتلقي شكاوى التجاوز على أملاك المسيحيين والمكونات الأخرى.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطلقت استمارة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين المسيحيين والمكونات الاجتماعية الأخرى بشأن التجاوزات على عقاراتهم في محافظتي "بغداد ونينوى".

وأضاف أن "ذلك جاء استناداً إلى توصيات اللجنة المعنية بحماية أملاك هذه الفئات".

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