الملا: سياسة المحاور اثبتت فشلها وادخلت المنطقة بأزمات والمستفيد إسرائيل

2025-02-27 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، أن سياسة المحاور اثبتت فشلها وادخلت المنطقة بأزمات وخسائر كبيرة والمستفيد منها فقط اسرائيل.

وقال في تدوينة له على حسابه في منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم" إن "الواقعية السياسية مطلوبة، ومصلحة الدولة يجب ان تتقدم على مصالح المحيط الإقليمي، مضيفاً أن سياسة المحاور اثبتت فشلها وادخلت المنطقة بأزمات وخسائر كبيرة والمستفيد منها فقط اسرائيل".

وأشار إلى أن "حكومة لبنان، عنوانها ومضمونها السلام وبرنامجها البناء والاعمار لا المقاومة، وحصلت على ثقة الأغلبية".

وتابع: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقودون تسوية تاريخية تنهي ملفات عالقة منذ بدايات القرن الماضي، مثل القضية الفلسطينية والكردية، قائلا "من لا يدرك معطيات الواقع الجديد الذي انتجته ارتدادات 7 تشرين الأول أكتوبر سيصبح من الماضي".







