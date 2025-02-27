فؤاد حسين يبين موقف العراق بشأن سوريا: غير مرتبط بإيران

2025-02-27 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، بان موقف العراق بشأن سوريا غير مرتبط بإيران، فيما بين ان أمريكا طرحت علينا وقف استيراد الغاز من إيران.

وقال حسين في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "سوريا لم تطلب ضمانات أمنية بشأن زيارة وزير خارجيتها للعراق"، فيما بين، اننا "قبلنا طلب وزير خارجية سوريا تأجيل زيارته للعراق".

وأضاف، ان "موقفنا بشأن سوريا غير مرتبط بإيران"، مؤكدا، ان "واشنطن تطرح علينا مسائل تتعلق بزيادة الضغط على إيران".

وأشار حسين الى، ان "أمريكا طرحت علينا وقف استيراد الغاز من إيران"، مضيفا، انه "نأمل باستمرار الحوار الاستراتيجي مع أمريكا".

واردف، ان "توقيت انسحاب القوات الأمريكية من العراق لم يتغير"، منوها على، ان "واشنطن بعثت رسائل غير رسمية بشأن وضع الفصائل المسلحة".

وبين، ان "الفصائل المسلحة لا تشكل تهديدا لبقاء قوات التحالف"، متابعا، ان "نزع سلاح الفصائل بحاجة لنقاش داخلي".

ونوه على، ان "الفصائل أوقفت هجماتها على قوات التحالف بسبب التطورات بالمنطقة"، مبينا، انه "نعمل على حماية التوازن في علاقتنا مع أمريكا وإيران".

واكمل وزير الخارجية، انه "لا عقوبات أمريكية جديدة على المصارف العراقية"، مؤكدا، انه "يجب أن نبتعد عن الحروب والصراعات المسلحة".

وتابع، ان "التهديدات بشأن ضربة إسرائيلية على العراق ما زالت قائمة"، مبينا، ان "إلقاء حزب العمال الكردستاني للسلاح سيؤدي لمعادلة جديدة".

واختتم حسين، بأن "هناك تحركات مريبة لداعش تثير مخاوفنا"، موضحا، باننا "ملتزمون بالاتفاقية الأمنية مع إيران".