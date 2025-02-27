أيمن الحكيم يكشف أسباب خسارة القاسم أمام القوة الجوية
2025-02-27 13:35:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أبدى مدرب فريق القاسم، أيمن الحكيم، استياءه من خسارة فريقه أمام القوة الجوية والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس العراق، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية وعدم استغلال الفرص كانا السبب الرئيس وراء النتيجة.
وقال الحكيم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" بعض اللاعبين قدموا أداءً جيداً وحافظوا على تركيزهم، فيما ظهر آخرون دون المستوى المطلوب، مما أثر سلباً في أداء الفريق".
وأضاف الحكيم أن" الفريق أهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وكان من الممكن تسجيل أكثر من هدفين لو تم استثمار الفرص بشكل أفضل، مؤكدا أن إضاعة الفرص هي ما منح الأفضلية للفريق المنافس لحسم المواجهة لصالحه، مؤكداً على ضرورة معالجة الأخطاء وتطوير الأداء في المباريات المقبلة من دوري نجوم العراق".
أبدى مدرب فريق القاسم، أيمن الحكيم، استياءه من خسارة فريقه أمام القوة الجوية والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس العراق، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية وعدم استغلال الفرص كانا السبب الرئيس وراء النتيجة.
وقال الحكيم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" بعض اللاعبين قدموا أداءً جيداً وحافظوا على تركيزهم، فيما ظهر آخرون دون المستوى المطلوب، مما أثر سلباً في أداء الفريق".
وأضاف الحكيم أن" الفريق أهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وكان من الممكن تسجيل أكثر من هدفين لو تم استثمار الفرص بشكل أفضل، مؤكدا أن إضاعة الفرص هي ما منح الأفضلية للفريق المنافس لحسم المواجهة لصالحه، مؤكداً على ضرورة معالجة الأخطاء وتطوير الأداء في المباريات المقبلة من دوري نجوم العراق".