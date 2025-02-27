الاتحاد الآسيوي يختار ملعب عمّان الدولي لاستضافة مباراة العراق وفلسطين
2025-02-27 13:35:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اختيار ملعب عمّان الدولي في العاصمة الأردنية عمان لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الفلسطيني، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ونشر الاتحاد القاري في موقعه الرسمي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" المباراة ستقام في الخامس والعشرين من آذار المقبل عند الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد بملعب عمّان الدولي".
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اختيار ملعب عمّان الدولي في العاصمة الأردنية عمان لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الفلسطيني، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ونشر الاتحاد القاري في موقعه الرسمي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" المباراة ستقام في الخامس والعشرين من آذار المقبل عند الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد بملعب عمّان الدولي".