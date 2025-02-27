مدرب نوروز: نحترم جميع الفرق وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في الكأس
2025-02-27 13:35:03 - المصدر: واع
السليمانية – واع – مؤيد الهاوي
أكد مدرب فريق نوروز، قحطان جثير، استعداد فريقه الكامل لمواجهة فريق الحسين ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العراق، مشدداً على أهمية احترام جميع المنافسين.
وقال جثير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مباريات الكأس لا تختلف عن مواجهات الدوري، لافتاً الى أن جميع الفرق المشاركة في الكأس محترمة، ودائماً ما تحمل البطولة مفاجآت عديدة والفريق مستعد بغض النظر عن اسم الخصم".
وأضاف: "نحن نحسب لكل التفاصيل ونعمل على احترام الفريق المنافس. ولاعبونا جاهزون تماماً وهدفنا هو العبور إلى دور الثمانية".
أكد مدرب فريق نوروز، قحطان جثير، استعداد فريقه الكامل لمواجهة فريق الحسين ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العراق، مشدداً على أهمية احترام جميع المنافسين.
وقال جثير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مباريات الكأس لا تختلف عن مواجهات الدوري، لافتاً الى أن جميع الفرق المشاركة في الكأس محترمة، ودائماً ما تحمل البطولة مفاجآت عديدة والفريق مستعد بغض النظر عن اسم الخصم".
وأضاف: "نحن نحسب لكل التفاصيل ونعمل على احترام الفريق المنافس. ولاعبونا جاهزون تماماً وهدفنا هو العبور إلى دور الثمانية".