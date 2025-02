2025-02-27 13:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن البنتاغون في مذكرة أنّ الجيش الأميركي سيبدأ في غضون 30 يوما بطرد العسكريين المتحوّلين جنسيا، ما لم يحصلوا على إعفاء بعد أن يتمّ درس كلّ حالة على حدة. كما أوضحت المذكرة التي نشرتها وزارة الدفاع في إطار دعوى قضائية أنّ "العسكريين الذين لديهم تشخيص حالي، أو تاريخ من، أو يعانون من أعراض تتّفق […]

