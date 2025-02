الزراعة: حملة إعلامية حولت الحمى القلاعية لملف مرعب أربك المواطنين والأسواق

2025-02-27 13:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تحدث وزير الزراعة عباس المالكي، اليوم الخميس، عن حملة إعلامية حولت الحمى القلاعية لملف مرعب أربك المواطنين والأسواق الخميس، فيما لفت إلى انحسار المرض. وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي في محافظة البصرة، إن "مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي مستوطن في العراق منذ العام 1954 وسنوياً تسجل الوزارة إصابات كثيرة وفي العام 2023 سجلنا […]

