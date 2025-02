2025-02-27 14:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار اليوم الخميس، بأن مفارز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال موظف حكومي في دائرة صحة ذي قار، بتهمة القذف والابتزاز، وفقاً للمادة 433 من قانون العقوبات العراقي. وقال المصدر لشبكة أخبار الناصرية، إن قوة أمنية من الأمن الوطني في الناصرية نفذت...

