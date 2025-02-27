2025-02-27 14:36:04 - المصدر: ايشان

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية التي تضم (40) ألف وحدة سكنية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المثنى لافتتاح عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية. وذك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: “كما تم تخصيص (10) آلاف وحدة سكنية من ضمن المشروع للملاكات التربوية في المحافظة، ليكون […]

ظهرت المقالة تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية للتربويين في هذه المحافظة أولاً على ايشان.



