2025-02-27 14:36:04 - المصدر: ايشان

انتقدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، من يستهدف مشروع ترانزيت العراق لنقل الاتصالات العالمية، عبر ما وصفته بـ”تضليل وتشويش” الرأي العام، مؤكدة أن شركات عالمية ودولاً مهمة في منطقة الخليج ترغب بتمرير اتصالاتها ترانزيت عبر العراق. وقالت الياسري في تصريح تابعته منصة “إيشان”، إن “على كل مواطن عراقي يهتم لأمر العراق ومكانته في […]

ظهرت المقالة الياسري تنتقد “المستهدفين” لمشروع ترانزيت العراق: لفت اهتمام شركات عالمية ودول خليجية أولاً على ايشان.



