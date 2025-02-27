2025-02-27 14:36:04 - المصدر: ايشان

عُثِرَ على الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا ميتَين بمنزلهما في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، على ما أفادت الخميس وسائل إعلام أمريكية عدة. ونقل عدد من وسائل الإعلام عن مكتب مأمور مقاطعة سانتا في (الشِريف) أن لا أثر لأي فعل إجرامي، لكنه لم يحدد سبب الوفاة. وفي اتصال مع وكالة فرانس […]

ظهرت المقالة نهاية صامتة لإيقونة هوليوود: رحيل جين هاكمان وزوجته في ظروف غامضة أولاً على ايشان.



