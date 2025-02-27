بغداد.. افتتاح مركز لمحو الأمية بمركز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات بالرصافة الثانية

2025-02-27 14:45:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، افتتاح مركز لمحو الأمية لتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية بالرصافة الثانية ببغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وكيل وزير التربية، مزاحم السامرائي ومدير عام شؤون المخدرات، اللواء الحقوقي أحمد الزركاني، افتتحا اليوم مركز النجاة لمحو الأمية في مركز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية بالرصافة الثانية".

وبحسب البيان، أشار السامرائي إلى أن "هذا المشروع يعد إنجازاً مهماً ومكملاً لمسيرة إعادة تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية وخطوة نحو تحسين البيئة التعليمية".

من جهته، لفت الزركاني إلى أن "افتتاح مثل هكذا مراكز يسهم في بناء قدرات تعليمية لدى متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية ممن لا يجيد القراءة والكتابة تمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل".

وقدم شكره إلى " منتسبي وزارة التربية لوقوفهم الدائم وعطائهم اللامحدود وتعاونهم التام تجاه المساهمة بإعادة تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية".