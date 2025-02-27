الأمم المتحدة تدعو السائحين في العالم إلى زيارة بغداد والاستمتاع بجمالها

2025-02-27 14:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن بغداد ستبقى العاصمة الفكرية للعالم وموطناً للحكمة، فيما دعت السائحين في العالم الى زيارة بغداد والاستمتاع بجمالها.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان، خلال احتفالية بغداد عاصمة السياحة العربية، التي نظمتها البعثة الأممية وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "يشرفني ونحتفل باختيار بغداد عاصمة السياحة العربية، حيث تمثل هذه شهادة ثقافية للعراق بما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد خلال السنوات الماضية من الأمن والاستقرار".

وأضاف "نكرم اليوم مدينة هي رمز للصمود والحضارة والتاريخ والثقافة إنها، مدينة الثقافة والإبداع لقرون مضت"، مشيرا الى أن "العراق أرض بلاد ما بين النهرين ومهد الحضارة، وهنا كتب التاريخ ودون أول القوانين، وهبت هذه الأرض، البشرية تقدماً لا مثيل له في الكتابة والقانون والحكم والعلم وكانت وستبقى بغداد العاصمة الفكرية للعالم وموطناً للحكمة حيث اجتمع العلم".

وتابع "يمثل هذا التكريم دعوة لاكتشاف الكنوز التاريخية والثقافية التي يزخر بها العراق"، لافتا الى أن "زائري هذه الأرض سيشهدون بتاريخها العريق وحفاوة وكرم شعبها".

وأشار الى أن "الأمم المتحدة تتقدم بالتهنئة الى قيادة وشعب العراق على التكريم المستحق"، داعياً "السياح العرب ومن سائر دول العالم الى زيارة هذه المدينة والاستمتاع بجمالها".