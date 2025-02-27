وزير الخارجية يبحث آخر التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المقبلة

2025-02-27 14:45:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، آخر التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المقبلة ، فيما ثمن الجهود المبذولة من قبل اللجان الفنية واللوجستية والعمل المتواصل لضمان نجاح هذا الحدث المهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس اليوم، الاجتماع الحادي عشر المخصص لاستكمال الترتيبات النهائية للقمة العربية المقبلة" ،مبينة أن "الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزير الداخلية، ووزير الثقافة، إضافةً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الخارجية أحمد نايف رشيد الدليمي ، وأمين بغداد، وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض شامل لآخر التحضيرات الخاصة بالقمة، مع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، إضافةً إلى بحث مختلف الجوانب التنظيمية، بما في ذلك الجاهزية الفنية واللوجستية لمواقع انعقاد القمة ومراكز استقبال الوفود، فضلاً عن الترتيبات الأمنية والإعلامية".

وتابعت أن "الاجتماع أكد أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة وفق أعلى المعايير، بما يعكس مكانة العراق ودوره الفاعل في محيطه العربي".

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بـ"الجهود المبذولة من قبل اللجان الفنية واللوجستية"، مثمناً "العمل المتواصل لضمان نجاح هذا الحدث المهم".