السوداني: تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية للتربويين بمحافظة المثنى ضمن مدينة الغدير

2025-02-27 14:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السماوة

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية للتربويين بمحافظة المثنى.

وذكر بيان للمكتب الخاص لـ السوداني، وتلقته "بغداد اليوم"، إن تخصيص هذه القطع السكنية، جاء من أصل 40 الف قطعة سكنية بعموم محافظة السماوة".

وأضاف البيان، بأن السوداني، أطلق الاذن بالشروع للاعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية التي تضم (40) ألف وحدة سكنية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المثنى لافتتاح عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بخطوة الحكومة المحلية في المثنى بتوزيع حصة كبيرة من الأراضي للتربويين، وعدّها رسالة امتنان وشكر تتزامن مع حلول عيد المعلم للملاكات التعليمية لما تقدمه هذه الشريحة المهمة من جهود بحسب البيان، مثمنا في الوقت نفسه، بجهود جميع العاملين في الحكومة المحلية من أجل تهيئة كل متطلبات تخصيص الأراضي التي تقع على مسافة قريبة من مركز المحافظة، مشيراً إلى أن مفاوضات الموديل الخاص بالمدن السكنية تضمن قيام الشركات المنفذة بإنشاء مدارس ومراكز صحية ومؤسسات دفاع مدني.

وعلى صعيد اخر، أفاد البيان، ان "السوداني، افتتح، مصنع التكامل العربي لإنتاج المواد الغذائية، أحد مشاريع القطاع الخاص، بكلفة 33 مليون دولار، والذي يضمّ معملاً لتعبئة معجون الطماطم، وآخر لإنتاج المواد الغذائية وصناعة العصائر والعلب المعدنية"، اذ أطلق العمل التنفيذي لمجموعة مشاريع تنفذ في قضاء النجمي بمحافظة المثنى، من قبل مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية، وتعليب المنتجات الغذائية والزراعية والزيوت النباتية، وشركة دار اوروك للتجارة العامة، بكلفة مالية تبلغ 370 مليون دولار.

وبحسب البيان، تتضمن المشاريع، التي ستنفذ على مساحة 60 دونماً، مزرعة لتسمين العجول وتجهيز الأعلاف وتصنيع منتجات اللحوم والمواد الغذائية، ومجزرة للعجول والأغنام، ومصنعاً لتعبئة الزيوت النباتية، ومعملاً لإنتاج الطحين والمعكرونة بأنواعها.

ومن المخطط أن تسهم هذه المشاريع في زيادة وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ورفع القيمة الاقتصادية من خلال تشغيل ما لا يقل عن 300 عامل محلي عبر المشاريع المعلن عنها.



