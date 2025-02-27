القضاء العراقي يوثق شهادة أقوال زوجة "أبو بكر البغدادي" بشأن المختطفات الايزيديات

2025-02-27 14:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، يوم الخميس، عن توثيق أقوال زوجة زعيم تنظيم داعش السابق "إبراهيم عواد إبراهيم" المكنى "أبو بكر البغدادي" حول الجرائم التي طالت المختطفات الايزيديات والمكونات الأخرى.

وذكر المركز في بيان اليوم، إنه عمل بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى على توثيق معلومات مهمة سوف تساعد في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

ومن جانب آخر وثق المركز حادث اختطاف وقتل الصحفية الامريكية (كايلا مولر) واستمع الى وثائق شهدتها زوجة البغدادي على الحادث المذكور، وفقا للبيان.

وأوضح البيان، أن "هذا العمل يأتي ضمن إجراءات المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لتوثيق الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها أبناء شعبنا بعد عام 2014 نتيجة سيطرة كيان داعش الإرهابي".

أعلن مجلس القضاء الأعلى، في شهر تموز من العام 2024، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالاعدام بحق زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق "أبو بكر البغدادي" لإدانتها جريمة العمل مع التنظيم المتشدد، واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها.

وكانت السلطات القضائية العراقية قد أعلنت في شهر شباط الماضي من العام 2024 استجواب "عائلة" الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي، موضحة أنهم استُعيدوا من خارج العراق.

وكانت "أسماء محمد" زوجة البغدادي ظهرت في مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية" وتحدثت عن حياتها الزوجية مع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بأمور عائلية وشخصية.

يذكر أن أسماء محمد كانت أوقفت في تركيا في حزيران 2018، في محافظة هاتاي الحدودية مع سوريا، غير أن السلطات التركية لم تعلن عن توقيفها قبل تشرين الثاني 2019.

وكشفت أنقرة حينها أن أرملة البغدادي اعتقلت مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته ليلى، فيما قال مسؤول تركي وقتها إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي.