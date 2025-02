2025-02-27 14:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حيا وزير الداخلية، عبد الأميري الشمري، اليوم الخميس، مجلس القضاء الأعلى على تعامله مع الدكة العشائرية معاملة جرائم الإرهاب. وقال الشمري، في بيان تلقته (المدى) إن "القضاء العراقي كان وما زال صمام أمان العراق وهو العماد الرئيس في ضبط سلوكيات المجتمع". وأردف قائلاً: "أحيي الموقف الرائع والشجاع من السلطة القضائية في التعامل مع جريمة […]

The post الداخلية تشيد بالقضاء: الدكة العشائرية إرهابٌ يُواجَه بالحزم appeared first on جريدة المدى.