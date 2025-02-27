2025-02-27 14:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حيا وزير الداخلية، عبد الأميري الشمري، اليوم الخميس، مجلس القضاء الأعلى على تعامله مع الدكة العشائرية معاملة جرائم الإرهاب. وقال الشمري، في بيان تلقته (المدى) إن "القضاء العراقي كان وما زال صمام أمان العراق وهو العماد الرئيس في ضبط سلوكيات المجتمع". وأردف قائلاً: "أحيي الموقف الرائع والشجاع من السلطة القضائية في التعامل مع جريمة […]

The post الداخلية تشيد بالقضاء: الدكة العشائرية إرهابٌ يُواجَه بالحزم appeared first on جريدة المدى.