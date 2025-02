اطلاق استمارة إلكترونية لتلقي شكاوى التجاوز على أملاك المسيحيين

2025-02-27 14:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إطلاق استمارة إلكترونية لتلقي شكاوى التجاوز على أملاك المسيحيين والمكونات الأخرى. وذكر بيان للأمانة تلقته (المدى) أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطلقت استمارة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين المسيحيين والمكونات الاجتماعية الأخرى بشأن التجاوزات على عقاراتهم في محافظتي "بغداد ونينوى"، وذلك […]

