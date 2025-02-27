تفاصيل مشروع خط سكة حديد حجامة- ساوة والجسور الثلاثة الكونكريتية في المثنى
بغداد - واع
أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، خط سكة حديد حجامة- ساوة في المثنى و3 جسور كونكريتية ضمن المشاريع المتلكئة.
وذكر المكتب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح خط سكة حديد حجامة- ساوة في محافظة المثنى و3 جسور كونكريتية، وهي من ضمن المشاريع المتلكئة في المحافظة، التي أعيد العمل بها ضمن النهج الحكومي في استكمالها، بعد معالجة المشاكل والمعوقات التي أدت إلى توقفها".
وأوضح أن "المشروع يتضمن إنشاء خط سكة حديد مزدوج، يبدأ من محطة قطار حجامة- محطة قطار ساوة، ومنه إلى محطة قطار السماوة، ويتخلله إنشاء مظلات وأرصفة مسافرين، مع 3 خطوط سكة متكاملة، وإنشاء نفق للمسافرين في محطة قطار حجامة، وخط متكامل مزدوج عالي الكفاءة مع جميع الأعمال الترابية المكونة للخط وبسرعة تصميمية 120 كم/ س، بطول إجمالي 24 كم، ما بين محطتي الحجامة- ساوة، وبين ساوة- السماوة، مع إنشاء رصيفين في محطة قطار ساوة، وإنشاء خطين متكاملين في المحطة نفسها، لتسهيل تعابر القطارات".
وأضاف أن "المشروع يتضمن ايضاً إنشاء 3 جسور كونكريتية متكاملة تقع على نهر الفرات ومتفرعيه السوير والعطشان، بالإضافة إلى تضمنه 3 ممرات للسيارات، تتقاطع مع خطوط السكة الحديثة بما يضمن انسيابية في حركة القطارات، وأيضاً إنشاء 43 قنطرة كونكريتية متنوعة تحت خط السكة الحديث لغرض إرواء الأراضي الزراعية، ومنها قناطر كونكريتية للخدمات المستقبلية".
وبين أن "المشروع الذي صممته شركة دورش الألمانية بمواصفات عالية الدقة، يهدف إلى زيادة كفاءة نقل المسافرين والبضائع، وتحقيق إيرادات أعلى للشركة العامة للسكك، وخدمة أهالي الفرات الأوسط، بكلفة بلغت 107 ملايين دولار".