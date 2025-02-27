المشهداني: أي تكريم لبغداد يمثل امتزاج الشعوب والحضارات والسياحة والمثقفين

2025-02-27 15:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الخميس، أن أي تكريم لبغداد يمثل امتزاج الشعوب والحضارات والسياحة والمثقفين.

وقال المشهداني خلال احتفالية بغداد عاصمة السياحة العربية، التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "شرف أن أتحدث عن بغداد فهي مدينة أبو جعفر المنصور وكأنما صيغت في قالب وقال عنها الإمام الشافعي لم أدخل بلداً قط إلا عددته سفراً إلا بغداد فأني حين دخلتها عددتها وطناً".

وأضاف أن "السياحة والثقافة في بغداد مثل الكرخ والرصافة يتعانقان منذ أكثر من ألف عام على ضفتي السياحة والثقافة ولا يفترقان، وأي تكريم لجعلها عاصمة يمثل امتزاج الشعوب والحضارات والسياحة والمثقفين فيها بحثاً عن جوهر بغداد ومعدنها".