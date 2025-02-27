د. علي ناصر الركابي: ماذا لو أُسِسَ إتحاداً عربياً؟
2025-02-27 16:00:05 - المصدر: راي اليوم
د. علي ناصر الركابي
هناك الكثير من وسائل الاعلام العربية والغربية مشغولة كعادتها في التركيزعلى ما يفرق الأمة العربية وليس على ما يجمعها.
ليسمح لي الجميع وقراء هذا المقال أن أحرك مشاعرهم قليلا وأن أخذهم في جولة عبر الخيال مفادها وعنوانها:
” ماذا لو أُسِسَ إتحاداً عربياً “؟ يصحوا فيه الفرد العربي في لبنان على أنغام فيروزالصباح .. ويقضي نهاراً سعيداً في شموخ المملكة العربية السعودية مملكة الخير والجمال.. ويمسي مبتهجاً في ليالي بغداد بين ألف ليلةِ وليلة..
دولة عربية موحدة وكأنها إمبراطورية عظيمة من المحيط إلى الخليج:
هل خطر في أذهانكم، لو أُسسَ إتحاداً عربياً ما الذي قد يحدث في حالة إتحادهم كدولة واحدة؟
النتيجة سوف تكًون دولة مهولة تغطي مساحة 13 مليون كيلومتر مربع، أي أنها سوف تكون في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا.… [+]