2025-02-27 16:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الخميس، اعتقال المسؤول عن توزيع المتسولين والباعة المتجولين في تقاطعات الكرادة وسط بغداد. وذكرت القيادة في بيان تلقته(المدى)، أنه"بمتابعة ومراقبة الأشخاص الذين يقومون بالإشراف على توزيع المتسولين والباعة المتجولين ضمن التقاطعات والساحات العامة والأسواق، تمكنت دوريات نجدة (الكرادة الثاني) ومن خلال المتابعة المستمرة من نصب كمين محكم أدى إلى […]

The post اعتقال المسؤول عن توزيع المتسولين والباعة المتجولين في الكرادة appeared first on جريدة المدى.