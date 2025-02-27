2025-02-27 16:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على المسؤول عن توزيع المتسولين والباعة المتجولين ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، مؤكدة أن المتهم حاول عرض رشوة على الدورية بغية إطلاق سراحه. وقالت الوزارة في بيان، إنه “تمت متابعة ومراقبة الأشخاص الذين يقومون بالإشراف على توزيع المتسولين والباعة المتجولين ضمن التقاطعات والساحات العامة والأسواق”. ولفتت إلى […]

ظهرت المقالة حاول إغراء الشرطة برشوة.. الإطاحة بمسؤول المتسولين والباعة المتجولين في الكرادة أولاً على ايشان.



