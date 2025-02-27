2025-02-27 16:18:04 - المصدر: ايشان

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبات بحق نادي كربلاء وجماهيره على خلفية إصابة الحكم “حسين فلاح” بجروح خطيرة نُقل على إثرها للمستشفى، وذلك بعد مضي 50 يوماً على الحادثة. وذكرت اللجنة في بيان لها: “عدَّ نادي كربلاء خاسراً بنتيجة 3-0 في مباراته أمام نادي دهوك استناداً لأحكام المادة 4-49 […]

ظهرت المقالة “واقعة الحجارة”.. تغريم نادي كربلاء وحرمان جمهوره من دخول الملعب أولاً على ايشان.



