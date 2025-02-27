2025-02-27 16:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اشرّ رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، يوم الخميس، وجود تراجع ملحوظ بعمل شركة غاز الشمال، معتبرا أن "جبال من الكبريت" تقبع بالشركة بدون وجود تسويق حكومي لها.

ووقع العراق وشركة "بي بي" (bp) مؤخرا، اتفاقاً نهائياً لتأهيل وتطوير 4 حقول نفط وغاز في كركوك، بطاقة إنتاجية في المرحلة الأولى تقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وتأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط لتحقيق أهداف المشروع المتكامل.

وبالتزامن مع ذلك قال الصالحي وهو نائب عن كركوك في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "شركة غاز الشمال في المحافظة بحاجة الى اعادة النظر بوضعها، وكذلك هي بحاجة الى عقول فنية متخصصة في عملها تساهم في رفع كميات الانتاج"، مبينا ان "العراق لديه الغاز و يقوم باستيراده من ايران وتركمانستان".

وأضاف أن "على الشركة أن تعين متخصصين وفنيين بعيدا عن الاعتماد على ترشيح اشخاص لصالح الاحزاب، لان وضع الشخص المتخصص والفني في موقعه سوف ينعكس على أداء شركة غاز الشمال في رفع الإنتاج العام للشركة من الغاز المنتج".

واوضح الصالحي، أن "الشركة تنتج كميات من الكبريت، وهناك جبال مرمية في ساحات شركة غاز الشمال من الكبريت دون البحث عن صيغة لبيع او استثمار هذه الكميات".