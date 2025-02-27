الدولار ينخفض في أسواق العراق المحلية

2025-02-27 16:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 149,500 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149,100 دينارا مقابل 100 دولار.

وأضاف انه بلغ سعر البيع في أربيل، 149,500 الف دينار مقابل 100 دولار، والشراء بلغ 148,850 الف دينار مقابل 100 دولار، وفي البصرة بلغ سعر البيع، 149,250 الف دينار والشراء، 149,000 الف دينار لكل 100 دولار.







