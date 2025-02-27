2025-02-27 16:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السماوة

افتتح وزير النقل عبد الرزاق السعداوي برفقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، خط سكة حديد حجامة – ساوة.

وذكر بيان لمكتب وزير النقل، تلقته "بغداد اليوم"، بأن "السعداوي والسوداني، افتتحا اليوم مشروع خط سكة حديد ساوة _ حجامة، بطول 43 كيلومترا، وهو احد مشاريع النقل المهمة في محافظة المثنى، والذي سيشكل إضافة نوعية لعمل النقل السككي في البلاد".

وقال وزير النقل عبد الرزاق محيبس السعداوي، أن "هذا الخط السككي شهد تلكؤا منذ العام ٢٠١٣، وفي إطار حرص الوزارة على إنجاز المشروع، لأهميته الستراتيجية في عملية نقل الركاب والبضائع، سعينا لانجازه ضمن توقيت محدد".

وزاد، انه "شرع العمل في مشروع خط سكة حديد ساوة حجامة بعد تولي حكومة الخدمات برئاسة السوداني مهام عملها، مشيرا الى انه أول خط سككي حديث عالي الكفاءة في محافظة المثنى بسرعة 100-120 كم/ الساعة".

وأشار إلى، أن "المشروع اشتمل على تأهيل محطتي ساوة وحجامة، وإنشاء ثلاثة جسور موزعة بين خط السكة، وهي جسر الفرات، وجسر السوير، وجسر العطشان، منبها الى ان

هذا الخط هو اول مشروع يُنجز في عام 2025، وسيلتحق به العديد من المشاريع".