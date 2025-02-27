استثناءات وظيفية جديدة تشمل الصحة والجمارك في المطارات

2025-02-27 16:40:08 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي اجتماع مجلس الهيأة الثاني للعام ٢٠٢٥ بحضور جميع ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بوزارة الممثلة بالمجلس في مقر الهيأة وذلك صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٥/٢/٢٧.



رحب رئيس الهيأة في بداية كلمته بجميع الأعضاء ، مؤكداً على ضروره الالتزام في تنفيذ وتطبيق كافة القرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها كلا حسب اختصاصه.



وابتداء الاجتماع في مناقشة المواضيع المثبتة في جدول الاعمال والتي جاءت كما يلي:



ناقش المجلس طلب الشركة العامة لموانئ العراق مقترحهم الخاص بالموافقة على افتتاح (رصيف الواصلية) و(رصيف الحكم) للحاجة إلى خدمات الرصيف الاول في نقل البضائع وتشغيل الأيدي العاملة ونقل المسافرين والرصيف الثاني في نقل مادة الكلنكر حيث ابدى ممثل الموانئ العراقيه مقدار الأهمية الكبيرة لمحافظة البصرة تحديدا وللعراق عموما من افتتاح هذه الارصفه ، ناقش المجلس بأستفاضة المقترح المطروح وصوتوا على عدم الممانعه من الافتتاح بشرط قيام لجنة مشتركة من الدوائر الحكومية العاملة في المنافذ البحرية بزيارة الارصفه وتدقيق نسبة الإنجاز والجاهزية والتأكد من توفير كافة المستلزمات المطلوبة قبل الافتتاح الرسمي.

ومن المواضع المهمة التي تم مناقشتها هي مهمات وواجبات مديرية حماية امن المطارات وضمان عدم تقاطعها مع عمل الأجهزة الامنيه الأخرى واوصى المجلس بعقد اجتماع مشترك للأجهزة الامنيه العامله في المطار برئاسة هياة المنافذ الحدودية واستضافة مدير المديرية المذكوره من اجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات.

وصوت المجلس ايضا على ضرورة تخصيص ابنية لكافة الدوائر العاملة في المطارات التي سيتم افتتاحها مستقبلا في مطارات (الموصل الدولي، الناصرية الدولي، كربلاء الدولي) إضافة إلى ميناء الفاو الكبير، و حسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الاداء.



كما صوت المجلس بالاجماع على ضرورة الإبقاء على المصارف المتواجدة في المنافذ الحدودية من اجل تقديم أفضل الخدمات .

اختتمت أعمال المجلس بالتصويت على إستثناء منتسبي وزارة الصحة العاملين في المراكز الصحية / شعب اللوائح الصحية الدولية وكذلك استثناء موظفي الهياه العامه للكمارك العامين في صالات المطارات حصرا من اجراءات التدوير الوضيفي الذي يشمل جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لخصوصية هذه الكوادر وعملهم على الأجهزة والأعمال الاختصاصية المهمة