نائب أمريكي يتوعد السوداني: متواطئون بقضية المختطفة الإسرائيلية ببغداد

2025-02-27 16:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهم النائب الجمهوري الأمريكي، تيد كروز، حكومة محمد شياع السودانيبأنها متورطة بخطف الإسرائيلية، اليزابيث تسوركوف، متوعداً بأن إدارة الرئيس دونالدترامب والكونغرس، سينهيان هذه القضية، بحسب ما ذكره موقع "إسرائيل ناشيونال نيوز".

وفي إشارة إلى قضية تسوركوف المتواصلة منذ أكثر من عامين، قال النائب كروزفي تدوينة على حساب "إكس"، إن رئيس الوزراء السوداني "لا يدرك فداحةقضية تسوركوف".

وبحسب تدوينة كروز التي ترجمتها وكالة شفق نيوز، فأن هذه القضية"تؤثر على كل شيء في العلاقة الأمريكية العراقية.. وهم متواطئون مع الإرهابيينالذين يحتجزون طالبة من جامعة برينستون كرهينة، بينما يطالبون بأموال دافعي الضرائبالأمريكيين، ويضللون المسؤولين الأمريكيين".

وأضاف كروز، أن هذه القضية "ستنتهي في عهد الرئيس ترامب، والكونغرسالذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. يجب إطلاق سراح إليزابيث فوراً".

ولفت الموقع، إلى أن تدوينة كروز جاءت بعد أسابيع على تصريحات مبعوث الولاياتالمتحدة لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، التي طالب فيها السوداني بتحرير تسوركوف التي هيعلى قول الإسرائيليين إن كتائب حزب الله خطفتها في بغداد. وقال المبعوث الأمريكي إنرئيس الوزراء العراقي أمامه فرصة الآن ليظهر للعالم لماذا بإمكانه أن يكون رئيساً للحكومةأو لا يكون.

وذكر التقرير بأن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قال في مقابلة الشهرالماضي، إن تسوركوف حية، وأكد على أن السوداني يعمل من أجل إطلاق سراحها، في حين تحدثتتقارير عن أن المخطوفة الإسرائيلية ربما يطلق سراحها قريباً مقابل الإفراج عن 8 عناصرمن حزب الله أسرتهم اسرائيل خلال الحرب.