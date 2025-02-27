وزير الزراعة: الإصابات بالحمى القلاعية انخفضت بشكل كبير

2025-02-27 17:00:01 - المصدر: واع

البصرة – واع – محمد ناصرأعلن وزير الزراعة عباس جبر، اليوم الخميس، انخفاض الإصابات بالحمى القلاعية بشكل كبير، وأعدادها هذا العام أقل من الاعوام السابقة.وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في محافظة البصرة بحضور المحافظ أسعد العيداني- حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة تشهد تحديات كبيرة في القطاع الزراعي، خاصة في ظل وجود الأراضي النفطية التي تشغل مساحات واسعة".وأضاف، أنه "بالتعاون مع وزير النفط، تم إيجاد حلول للتعايش مع الأراضي النفطية، وتمت الموافقة على استغلال هذه الأراضي الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين"، مؤكدًا على، "استمرار التعاون بين وزارة الزراعة والمحافظة في هذا المجال".وأشار الوزير إلى، أن "محصول الطماطم في البصرة يعد من أهم المحاصيل الزراعية التي تواجه تحديات عديدة، بما في ذلك الإنتاج الزائد والذي يتزامن مع محاصيل أخرى من المحافظات المجاورة، ما يؤدي إلى انخفاض أسعاره".وأضاف، أنه "تم الاتفاق على إجراءات عاجلة لدعم مزارعي الطماطم، مثل توفير الخيارات السريعة والمشاركة في حل المشكلات".وفي ما يتعلق بالحمى القلاعية، أشار جبر إلى أن "الإصابات قد انخفضت بشكل كبير هذا العام مقارنة بعام 2023 حيث كانت 17,000 في 2023، بينما تراجعت الأرقام إلى حوالي 5,000 إصابة في 2024".وأشاد الوزير، بـ "التعاون المثمر مع الفرق البيطرية والدفاع المدني في مكافحة هذا المرض"، مؤكدًا، أن "الجهود المشتركة أسهمت في تقليص انتشاره".من جانبه، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني على "أهمية التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الزراعة لدعم المزارعين، لا سيما في موضوع التعايش الزراعي بين وزارة الزراعة ووزارة النفط".وأضاف العيداني، أن "هذه المشاكل قد استمرت لسنوات، وأن الموافقة على مشاريع زراعية جديدة ستساهم في تعزيز قطاع الزراعة في البصرة".