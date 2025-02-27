المنافذ تصدر قرارات باستثناءات وظيفية وتطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ

2025-02-27 17:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر مجلس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عدة قرارات بينها استثناءات وظيفية وأخرى تتعلق بتطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ ودعم الاقتصاد.وذكر بيان للمجلس- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة الثاني للعام 2025 بحضور جميع ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات غير مرتبطة بوزارة الممثلة بالمجلس في مقر الهيئة".وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة أكد ضرورة الالتزام في تنفيذ وتطبيق القرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها، كل حسب اختصاصه".وتابع البيان، أن "الاجتماع ابتدأ في مناقشة المواضيع المثبتة في جدول الأعمال، وتضمنت طلب الشركة العامة لموانئ العراق مقترحهم الخاص بالموافقة على افتتاح (رصيف الواصلية) و(رصيف الحكم) للحاجة إلى خدمات الرصيف الأول في نقل البضائع وتشغيل الأيدي العاملة ونقل المسافرين والرصيف الثاني في نقل مادة الكلنكر، حيث أبدى ممثل الموانئ العراقية مقدار الأهمية الكبيرة لمحافظة البصرة تحديدًا وللعراق عموما من افتتاح هذه الأرصفة".وأضاف، أن "المجلس ناقش باستفاضة المقترح المطروح و صوت على عدم الممانعة من الافتتاح بشرط قيام لجنة مشتركة من الدوائر الحكومية العاملة في المنافذ البحرية بزيارة الأرصفة وتدقيق نسبة الإنجاز والجاهزية والتأكد من توفير المستلزمات المطلوبة كافة قبل الافتتاح الرسمي".وواصل البيان، أن "المجلس ناقش مهمات وواجبات مديرية حماية أمن المطارات وضمان عدم تقاطعها مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، وأوصى بعقد اجتماع مشترك للأجهزة الأمنية العاملة في المطار برئاسة هيئة المنافذ الحدودية واستضافة مدير المديرية المذكورة من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات".ولفت البيان إلى، أن "المجلس صوت أيضا على ضرورة تخصيص أبنية لكافة الدوائر العاملة في المطارات التي سيتم افتتاحها مستقبلا في مطارات (الموصل الدولي، الناصرية الدولي، كربلاء الدولي) إضافة إلى ميناء الفاو الكبير وحسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الأداء".وأكد البيان، أن "المجلس صوت بالإجماع على ضرورة الإبقاء على المصارف المتواجدة في المنافذ الحدودية؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات".واختتم البيان، أن "أعمال المجلس اختتمت بالتصويت على استثناء منتسبي وزارة الصحة العاملين في المراكز الصحية / شعب اللوائح الصحية الدولية وكذلك استثناء موظفي الهيئة العامة للجمارك العامين في صالات المطارات حصرًا من إجراءات التدوير الوظيفي الذي يشمل جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لخصوصية هذه الكوادر وعملها على الأجهزة والأعمال الاختصاصية المهمة".