2025-02-27 17:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، (27 شباط 2025)، سبب تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري، اسعد الشيباني الى العاصمة بغداد.

وقال حسين في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"،: "أعتقد أن حملة على مواقع التواصل سببت تأجيل زيارة الشيباني لبغداد".

و أوضح أن "الموقف العراقي من الإدارة الجديدة في دمشق غير مرتبط بإيران، لكن هناك وجهات نظر من بعض الأطراف السياسية".

وتابع"لدينا في العراق وجهات نظر مختلفة من أي قضية حول العالم فكيف إذا كانت القضية السورية".

وكان من المقرر ان يزور وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني العاصمة بغداد في 22 من شباط الجاري، لكن تم تأجيلها لإشعار آخر بعد مطالبة الإدارة السورية الجديدة بمزيد من "الضمانات الأمنية لسلامة الوزير".