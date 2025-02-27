العراق يتفق مع مصرف الإمارات الإسلامي على تقديم خدمات المدفوعات بعملة الدرهم

2025-02-27 17:00:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، توقيع اتفاقية مصرفية مع مصرف الإمارات الإسلامي لتبادل الخبرات الوطنية في مجال الصيرفة الاسلامية. وقال المركزي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إنه وقع اتفاقية مصرفية مع مصرف الإمارات الإسلامي، والذي يعتبر من المصارف الإسلامية الأعلى تصنيفاً، ويعدُّ تصنيفه ضمن فئة A بحسب وكالة Fitch العالمية. وأضاف أن بهذا يكون مصرف الإمارات الإسلامي إضافة مميّزة للعلاقات المصرفية التي أقامها البنك المركزي العراقي مع مصارف إقليمية وعالمية متقدمة في السنوات الأخيرة. وأكد أن الاتفاقية تتضمن تعاوناً مشتركاً على محاور عديدة، أهمها محور تبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الصيرفة الاسلامية وتقديم خدمات المدفوعات بعملة الدرهم الاماراتي للمصارف العراقية وتوسيع شبكة حساباتهم المراسلة. وتابع البيان أن الاتفاقية تشتمل على التعاون بين المصارف العراقية ومصرف الامارات الاسلامي، بإشرافٍ ودعمٍ من البنك المركزي العراقي لصياغة آلية تتيح لزبائن المصارف العراقية من الأفراد في المستقبل القريب، للاستثمار الجزئي بالصكوك الاسلامية المصدرة من قبل مصرف الإمارات الإسلامي أو جهات مصدرة أخرى ذات تصنيف إئتماني مشابه في دولة الامارات العربية المتحدة. يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في آب من العام الماضي عن بدء مرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي في خطوة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي ، و جاء هذا الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي، وعملات دولية أخرى. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام