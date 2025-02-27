عبد الله أوجلان يدعو حزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه

2025-02-27 17:54:04 - المصدر: ايشان

عبد الله أوجلان يدعو إلى حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، جميع الجماعات المسلحة إلى التخلي عن السلاح، مشددًا على ضرورة حل الحزب وإنهاء العمل المسلح. وقال أوجلان: “أدعو جميع الجماعات إلى إلقاء أسلحتها، وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.” كما طالب بعقد مؤتمر عام لحزب العمال […]

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