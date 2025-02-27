قصف تركي كثيف يستهدف مواقع "العماليين" في دهوك

2025-02-27 17:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأنالمدفعية التركية شنت قصفا مكثفا على عدد من الانفاق التي يتحصن فيها عناصر حزبالعمال الكوردستاني، عند سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "القصف التركي استهدف مواقع محددة داخلالانفاق التي تم حفرها في واديي ميرين وسيفا، المطلين على قرية كوهرزي ضمن منطقةنهيلي، وهي مناطق وعرة يستخدمها عناصر الحزب للاختباء وتنفيذ عملياتهم".

وأضاف أن "هذه المنطقة تتعرض منذ اسبوعلقصف مدفعي تركي متواصل وبشكل يومي، حيث يتم استهداف مواقع يعتقد انها تحتوي علىمخازن أسلحة أو تستخدم كمراكز قيادة لعناصر الحزب"، مبينا "لم تتوفر حتىالآن أي معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية والمادية".