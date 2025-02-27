مطالبات بلدية بالتصدي لمشروع إحالة غابات الموصل إلى الاستثمار

2025-02-27 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب مدير بلدية الموصل عبد الستارالحبو، يوم الخميس، بالتصدي لمحاولة وزارة التربية إنشاء مجمع سكني في غابةالموصل، وإقادمها على إلغاء مشروع للبلدية فيها، مطالبا أهالي المحافظة والمنظماتلمساندة عمل دائرته.

وقال الحبو لوكالة شفق نيوز، إن "بلديةالموصل، وبدعم مباشر من المحافظ عبد القادر الدخيل، عملت على زراعة أكثر من 50ألأف شجرة هذا الموسم، لتعويض ما فُقد من الأشجار بفعل الإهمال والتخريبالمتعمد".

وأضاف: "رغم تخصيص جزء من الغابة لإنشاءمتنفس طبيعي لأبناء المدينة، تفاجأنا برفع وزارة التربية دعوى لإلغاء المشروعوتحويل الأرض إلى استثمار سكني، ضاربة عرض الحائط الموافقات السابقة".

ودعا الحبو، أبناء نينوى ورجال القانون"وجميع من يحرص على بيئة وتراث الموصل، للوقوف مع البلدية والمحافظة، وحمايةهذه الغابة التي أسسها الأجداد، من عبث المنتفعين والانتهازيين الذين يحزنهم أنيروا نينوى متعافية وشامخة".

يذكر أن ناشطين ونواب، حذروا لوكالة شفق نيوز،من استثمار غابات الموصل، ومنهم الناشط الموصلي في مجال البيئة والتشجير، أنسالطائي، الذي أكد أن "غابات الموصل سنخسرها، وهذا إنذار للجميع"، مشيراًإلى "وجود معاملات تروج من قبل جهات لتحويل بعض المساحات المحدودة المطلة علىالشارع العام إلى مشاريع استثمارية".

كما أكد النائب محمد نوري العبد ربه، في تصريحسابق لوكالة شفق نيوز، أن "غابات الموصل تعتبر خطاً أحمراً لا يمكن المساسبه"، مبيناً أنه "لن نسمح بأي شكلٍ من الأشكال، بتحويل الغابات إلىمشاريع استثمارية تخدم مصالح ضيقة، على حساب بيئتنا وأجيالنا".

وأضاف العبد ربه، أن "ما يجري من ترويجمعاملات لتحويل هذه الغابات إلى استثمارات يُعد جريمة بحق الطبيعة وأجيالناالقادمة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق حولالإهمال والقطع الجائر الذي تعرضت له غابات الموصل في السنوات الأخيرة، حيث تمتحويل مساحات واسعة منها للاستثمار دون مراعاة للأثر البيئي، مما يهدد بفقدانواحدة من أهم المناطق الطبيعية في البلاد.