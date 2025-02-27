إعلان نتائج مسابقة كركوك للقصة القصيرة بمشاركة عربية

2025-02-27 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اتحاد وكتاب محافظة كركوك، يوم الخميس، نتائج مسابقة كركوكللقصة القصيرة "دورة القاص نصرت مردان 2025"، بمشاركة قصص من دول عربية.

وقال رئيس الاتحاد، محمد خضر الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحادفي كركوك كان قد أعلن عن مسابقة على مستوى العراق والدول العربية للمشاركة بأعمال قصصيةتنال رضا اللجنة التحكيمية لغرض تحديد الفائز من كل جنس قصصي".

وأضاف الحمداني: "تم عرض قراءات عن الأعمال المشاركة وأبرز القصصالمشاركة والقائمة القصيرة ثم القصص الفائزة التي أعلنت بعد تقييم خاص للقصص الفائزة".

وتابع: "كما تم تكريم نخبة من المشاركات والمشاركين في مسابقة كركوكللقصة القصيرة (دورة القاص نصرت مردان) وتكريم لجنة الحكم بقلادة إبداع كركوك الثقافيةوالشهادات التقديرية".

وأظهرت نتائج المسابقة، فوز قصة (ذاكرة الفراشات) للقاصة أشواق النعيمي/العراقبالجائزة الأولى، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة لكل من (قصة سالم) للقاص محمد عباسحران/العراق، وقصة (عودة الأسير) للقاص سفيان بشار/ المغرب، والجائزة الثالثة مناصفةفاز بها كل من (قصة قلب والدة) للقاص نورس سمير/العراق، وقصة (حصاد العمر) للقاص نورشوقي كوران/سوريا.

وشارك في المسابقة 73 قاصة وقاص من العراق والمغرب وتونس وسوريا والجزائرولبنان.