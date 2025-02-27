العراق وتركيا يؤكدان أهمية استمرار الحوار والتنسيق بما يعزز المصالح المشتركة

2025-02-27 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، اليوم الخميس، ووكيل وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين بما يعزز المصالح المشتركة.وقالت السفارة العراقية في أنقرة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سفير جمهورية العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، بحث مع وكيل وزير الخارجية التركي نوح يلماز، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية".وأضافت، أن "اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية التركية، شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي".وأكد الجانبان- بحسب البيان- على "أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين العراق وتركيا، بما يعزز المصالح المشتركة ويساهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".