زعيم حزب العمال الكردستاني يدعو "العماليين" إلى إلقاء أسلحتهم

2025-02-27 18:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعدعا عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني (المحظور في العراق)، العماليين إلى إلقاء أسلحتهم.وقال أوجلان في بيان "أدعو إلى إلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة، وعلى كل الجماعات أن تلقي أسلحتها".وأضاف " أدعو حزب العمال الكردستاني إلى عقد مؤتمر عام واتخاذ القرار بحل نفسه، وأؤكد أن النضال المدني هو الحل".