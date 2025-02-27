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رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يختتم زيارته الى محافظة المثنى

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يختتم زيارته الى محافظة المثنى
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يختتم زيارته الى محافظة المثنى
2025-02-27 18:10:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
اختتم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته إلى محافظة المثنى.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيارة تضمنت ما يأتي:

◼️ إطلاق العمل التنفيذي في محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة (250 ميغاواط).       

◼️  الموافقة على استحداث فرع إنتاج الكهرباء في المحافظة.

◼️ إطلاق الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية (40 ألف) وحدة سكنية بضمنها (10 آلاف) وحدة للتربويين.

◼️ إطلاق العمل التنفيذي في مشروع مستشفى الخضر العام سعة 100.

◼️ افتتاح خط سكة حديد حجامة - ساوة و 3 جسور كونكريتية.

◼️ إطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الأنعام للتجارة والثروة الحيوانية.           

◼️ شمول منطقة البو حجر في مدينة السماوة بأعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي.

◼️ افتتاح مصنع لإنتاج المواد الغذائية وإطلاق العمل في مشاريع للثروة الحيوانية والتعليب في قضاء النجمي.

◼️ إطلاق العمل التنفيذي لمشروع جامعة مهد الحضارات.

◼️ إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع متكامل للمجاري في الصوب الصغير بقضاء السماوة.

◼️ شمول محافظة المثنى بـ (7) مشاريع للبنى التحتية، بكلفة (736) مليار دينار، وهي:
 
◼️ مشروع مستشفى قضاء الرميثة/ 200 سرير.

◼️ مشروع تنفيذ وتأهيل مسارات لعدد من محطات المعالجة.

◼️ تصميم وتنفيذ مشروع مجاري متكامل في قضاء الخضر مع محطة المعالجة.

◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء الوركاء.

◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء الهلال- المجد.

◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء النجمي.

◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة في قضاء السوير".

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