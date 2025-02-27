كأس العراق.. تأهل الطلبة ونوروز إلى ربع النهائي

2025-02-27 18:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتأهل فريقا الطلبة ونوروز، اليوم الخميس، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق، بعد فوزهما على الأمانة والحسين في منافسات دور الـ16.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الطلبة حقق فوزًا مهمًا على الأمانة بهدفين دون رد، سجلهما المحترف أوغستين أموتو في الدقيقتين (98 و117) من الشوطين الإضافيين، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في المباراة، التي أقيمت على ملعب المدينة في بغداد".وفي المباراة الثانية، حسم نوروز تأهله بفوزه على الحسين بركلات الترجيح (3-2) في اللقاء الذي أقيم على ملعب نوروز"، مبينًا، أن "المباراة قد انتهت بالتعادل (2-2)، حيث سجل راستكو فريق دقيقة (7) وعلاء دريدي دقيقة (28) لنوروز، بينما سجل حيدر جاسب (34) وحسن محمد (89) للحسين"، لافتًا إلى، أن "المواجهة شهدت حالتي طرد من صفوف نوروز، طالت حارس المرمى واللاعب آسو رستم".وبهذه النتائج، حجز الطلبة ونوروز مقعديهما في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق.