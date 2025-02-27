التجارة تطلق حملة كبرى لمراقبة السوق المحلية لمنع التلاعب بالأسعار

2025-02-27 18:10:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، إطلاق حملة كبرى لمراقبة أسعار المواد الغذائية واللحوم في السوق المحلية ببغداد والمحافظات، لافتة الى عدم تسجيل أي ارتفاع بالأسعار وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من وزير التجارة، أثير الغريري، قامت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، استناداً إلى مهام عملها، وبمساعدة الأجهزة الأمنية من الأمن الاقتصادي والجريمة المنظمة، بحملة كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية واللحوم في السوق المحلية قبيل شهر رمضان المبارك في بغداد والمحافظات، مؤكداً أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع. وأضاف الموسوي أن أسعار المواد الغذائية لم ترتفع لعدة أسباب، منها إطلاق السلة الغذائية للمواطن التي تحتوي على أغلب المواد الأساسية، مشيراً إلى أن فرقنا الرقابية تتابع السوق المحلية بشكل يومي ودوري للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية. وعن ارتفاع أسعار اللحوم، أشار الموسوي إلى عدم تسجيل أي ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، لكن سنطلع على هذا الموضوع ونحدد الأسعار وأسباب ارتفاعها بمساعدة وزارة الصحة، وسنقدم تقريراً بشأن ذلك، مؤكداً أن حملاتنا مستمرة خلال شهر رمضان المبارك لمنع التلاعب بالأسعار. وأكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، في مقطع فيديو، أن الحملة جاءت ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ، لافتا الى أن الحملة شملت الأسواق في الكرخ والرصافة. وبين الحاكم أن الحملة جاءت بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والتجارة، لافتا الى أنها تهدف الى مراقبة الأسعار بالأسواق ورصد كل حالات التلاعب التي من الممكن أن تستغل مع حلول شهر رمضان المبارك. وذكر أن الحملة تضمنت جانباً توعوياً وتثقيفياً للمواطنين وحثهم على التواصل مع جهاز الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة وتقديم شكاوى في حال رصد أي حالات تلاعب. وأوضح المتحدث باسم الامن الوطني أن الحملة مستمرة طوال شهر رمضان وستنطلق الى باقي المحافظات. وأعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، في وقت سابق، عن إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك. في وقت سابق أعلنت وزارة التجارة، عن خطة لزيادة نسبة تخفيض الأسعار في الهايبر ماركت لأكثر من 40‎ بالمئة‎، فيما بينت أن جميع المواد الداخلة في الهايبر ماركت خاضعة للمواصفات العراقية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام